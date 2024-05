Buxtehude. Ein Dickhäuter mit Schnodderschnauze, viel Livemusik und überall Straßenkunst – das ist das Programm für das große Straßenfest 2024.

Ein sprechender Elefant namens Jochen, der sprücheklopfend durch die Menschenmenge radelt. Clowns, die sich unters Volk mischen und für Klamauk sorgen. Und mehrere kleine und große Bühnen und Attraktionen, die zum Staunen und Entdecken einladen. Das Buxtehuder Altstadtfest präsentiert sich auch im Jahr 2024als dreitägiges Festival mit Straßenkunst, breitem Livemusik- und Partyangebot und vielen kleinen Überraschungsmomenten.

„An jeder Ecke der Altstadt soll etwas passieren“, beschreibt Organisator Nick Reinartz vom Altstadtverein Buxtehude das Motto des Stadtfestes, das in dieser Form in die dritte Runde geht. Für den 7. bis 9. Juni haben der Veranstaltungsprofi und sein Team ein Programm mit rund 70 Auftritten auf vier Bühnen und mehreren Veranstaltungsplätzen auf die Beine gestellt. Wie gewohnt kostenfrei und für jeden offen – dank großzügiger finanzieller Unterstützung von Stadt und Politik.

Altstadtfest Buxtehude 2024: Das ist in diesem Jahr anders

An dem Erfolgskonzept der beiden Vorjahre wird sich nur wenig ändern. Um das seit 2023 ausgeweitete Programm rund um das stimmungsvolle Fleth (der Innenstadtkanal) noch besser an die Feierlichkeiten in der zentralen Meile (Lange Straße) anzubinden, ist für die Verbindungswege (Ritterstraße und Breite Straße) deutlich mehr Programm geplant. So wandert etwa das Familienfest mit Aktiv-Programm für die Kids vom Nordrand der Altstadt in die Breite Straße und damit mitten ins Geschehen.

Bewährt haben sich die vergrößerte Partyfläche am Süd-Eingang und eine besonders nachts in bunten Farben beleuchtete Fontäne am andere Ende des historischen Stadtkerns. Das Tanzareal (Am Geestor) lädt in diesem Jahr schon tagsüber mit Aktionen ein – wie Bingo oder Karaoke mit offenen Mikro für alle Gesangswütigen.

Dieser Lageplan gibt einen Überblick über die Veranstaltungsorte:

Wo ist was? Der Lageplan zeigt, wo die Bühnen in der Buxtehuder Altstadt zu finden sind. © Altstadtverein Buxtehude | Altstadtverein Buxtehude

Top-Programmpunkte: Phil Collins und die große Coverkunst

Miträllern ist auch bei einem der musikalischen Höhepunkte des Wochenendes am Freitagabend angesagt. Wenn die Coverband True Collins ab 20.30 Uhr auf der Hauptbühne auf dem St.-Petri-Platz vor der Kirche auftrete, sollten nach Einschätzung von Eventplaner Reinartz „90 Prozent des Publikums zwei Stunden lang mitsingen können.“ Auf dem Programm stehen die größten Hits von Phil Collins aus dessen Solokarriere und der Genesis-Zeit. True Collins seien Deutschlands originalgetreueste Collins-Coverband.

Eine ganz andere, moderne Coverkunst bringe der zweite Hauptact Cosmopauli nach Buxtehude. Am Sonnabend beschallt die Band den Petriplatz mit R ’n’ B, Rock, Pop und Dance – energiegeladen und ohne Pausen mit fließenden Übergängen zwischen den Liedern. Hervorgehoben werden können außerdem die Brassband Brazzo Brazzone mit hohem Spaßfaktor, Chris Grey mit funkigem Blues und das Berliner Rockduo Treptow.

Diese Programmübersicht gibt einen Überblick über die vielen weiteren lokalen und regionalen Bands und Musiker beim Buxtehuder Altstadtfest:

Schimpfender Dickhäuter: Das ist Jochen, der sprechende Elefant

Auch auf skurrile Begegnungen mit einem schnodderigen Elefanten und plötzlich auftauchenden Clowns sollten sich die Besucher des Festes einstellen. Denn Jochen der Elefant ist am Sonnabend und Sonntag auf seinem Fahrrad durch die Altstadt unterwegs und plaudert munter mit den Menschen. Ob sie wollen oder nicht – ob jung oder alt.

Besucher der Kieler Woche sind dem Dickhäuter auf drei Rädern vielleicht schon begegnet. Und wissen, dass Jochen kein Blatt vor den Mund nimmt. Die Clowns von der Clownversity begreifen die Straße als ihre Bühne bringen an beiden Tagen Slapstick unter die Leute.

Nicht erschrecken: Jochen der Elefant wird beim Altstadtfest durch die Straßen radeln und ist nie um einen kecken Spruch verlegen. © Mahramzadeh

Altstadtfest Buxtehude 2024: Riesenrad, Flohmarkt und Entenrennen

Flankiert werden diese und viele weitere Künstler und Shows vom großen Riesenrad (Zwischen den Brücken), Ständen und Karussells, Aktionen lokaler Vereine – wie das große Entenrennen am Sonnabend ab 14 Uhr am Zwinger – sowie Partynächten und vielen weiteren Programmpunkten.

Am Sonntag lädt zudem ein großer Flohmarkt in den Bereichen Fleth, Ritterstraße, Zwinger Lange Straße und Breite Straße zwischen 8 und 15 Uhr zum Stöbern ein (Aufbau ab 7 Uhr).