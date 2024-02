Lüneburg. Lüneburger Projekt will Fachkräfte in Kita und Schule sensibilisieren. Was Erwachsene bei Zeichen häuslicher Gewalt beachten sollten.

Gewalt gegen Kinder hat viele Gesichter. Während Misshandlungen, die sich direkt gegen Kinder wenden, und auch sexueller Missbrauch auch dank der Istanbul Konvention verstärkt ins Licht der Öffentlichkeit gerückt sind, bleibt eine spezielle Form der Gewalt noch weniger beachtet: Was passiert mit Kindern, die miterleben, wie sich die Eltern gegenseitig Gewalt antun? Die zum Beispiel beobachten, wie der Vater die Mutter schlägt? Wie wirkt sich häusliche Gewalt auf die kindlichen Zeugen aus?