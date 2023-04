Nachwuchsmodel werden – so gelingt der Weg auf den Laufsteg

Camilla John spricht mit Katharina Kremmin sowie dem CEO von MGM-Models Marco Sinervo über den Weg in seine Kartei und seinen Bestseller "Fame vs. Fake".

Die Hamburgerin Katharina Kremmin arbeitet erfolgreich als Model. Sie gilt als „New Face“: Ein MGM-Nachwuchsmodel, ihr wird großes Potential nachgesagt, Chancen auf eine internationale Karriere. Und das alles trotz Studium. Kann denn die ganz große Laufsteg-Karriere in den Stundenplan mit Vorlesungen, Seminaren und Mensa passen? Nur bedingt, meint auch Modelagent Sinervo, der große Stücke auf seine Entdeckung Katharina hält. Sie jedoch nicht von ihrem Weg abbringen mag. Jedoch weiß er: Der internationale Durchbruch? Gelingt nur in Vollzeit. In dieser Podcast-Folge erzählen beide Seiten davon, wie Katharina entdeckt wurde, welche Ansprachen seriös sind, welche Rolle Instagram in der Akquise mittlerweile spielt und welchen Stellenwert die Eltern eines jungen Model einnehmen.

Abendblatt-Redakteurin Camilla John spricht mit Katharina Kremmin sowie dem CEO von MGM-Models Marco Sinervo über den Weg in seine Kartei und seinen Bestseller "Fame vs. Fake". Er klärt über die Hintergründe der scheinbar ewig glamourösen Modelwelt auf. Dieser Podcast will in zunächst 12 Episoden zeigen, wie das Modelgeschäft heute wirklich funktioniert – und wie gravierend es sich verändert hat.

Diesen Podcast könnt ihr auch auf Youtube sehen: https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Ly-MZR_tF6Ch0WkbKE4L2pxCRxIDYJN