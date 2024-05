„Shit! Ich habe den Muttertag vergessen.“ In dieser Freitagsfolge des Mutmach Podcasts wird es persönlich, denn Sohn Paul und Mutter Suse Schumacher sprechen über den Muttertag. Was bedeutet er für Suse? Vergessen Söhne ihn häufiger als Töchter? Wozu ist der Muttertag eigentlich da? Wo wurde er erfunden und wie ist es, wenn man Eltern wird? Gibt es Unterschiede in der Beziehungsdynamik der Eltern vom ersten zum zweiten Kind? Warum ist es gut zu wissen, dass Eltern auch nur Menschen sind? Außerdem: jede Menge Selbstgebasteltes aus dem Kindergarten und die Langzeit Glücksstudie der Harvard Universität. Plus: Eine schöne Idee als Alternative zum Muttertag. Folge 754.

Plus: Eine schöne Idee als Alternative zum Muttertag. Folge 754.

