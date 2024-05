Charkiw. Die Lage sei „äußerst schwierig“ räumt der ukrainische Präsident Selenskyj ein. Wie gestalten die Menschen in Charkiw ihren Alltag?

Olga Skorova hält es für unmöglich, dass die russischen Streitkräfte Charkiw einnehmen. „Weil wir alle Seite an Seite stehen und nicht nur den Zivilisten, sondern auch dem Militär helfen“, erklärt die Ukrainerin im Podcast „So fühlt sich Krieg an“. Doch entspricht Olgas Haltung der Realität?

FUNKE-Reporter Jan Jessen hat Charkiw wenige Tage vor der russischen Offensive besucht und ist der Frage nachgegangen, inwiefern die Ukrainerinnen und Ukrainer ein normales Leben im Krieg führen können. Iyrna Kotenkto erzählt im Podcast von einem Drohnenangriff, den sie Anfang April miterlebt hat. Außerdem ordnet Jessen ein, was die russische Offensive zu bedeuten hat. Wird die Millionenstadt Charkiw direkt angegriffen?

