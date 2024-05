Erst wurde Kupjansk von russischen Streitkräfte eingenommen, dann wieder befreit. Doch wegen heftigen Kämpfen sollen die Menschen wieder fliehen. „Es ist gefährlich hier, was kann ich sagen“, sagt Ihor. Der 55-Jährige verkauft eigentlich Fahrräder. Er hat einen Fahrradladen geführt, doch sein Lager wurde während der russischen Besetzung geplündert. Nach der Befreiung der Stadt am 10. September 2022 kehren Ihor und seine Frau nach Kupjansk zurück und finden nur Chaos und Dreck vor. FUNKE-Reporter Jan Jessen hat mit Ihor gesprochen, während in der Ferne der Donner der Artillerie zu hören war. In der Gegend gibt es jeden Tag heftige Gefechte, Menschen werden durch Marschflugkörper und Bomben getötet. Ihor ist sich dieser Gefahr bewusst: „Wie ist das Leben hier? Wie eine Lotterie. Es kann dich jederzeit erwischen.“ In der neuen Folge des Podcasts „So fühlt sich Krieg an“ spricht Jan Jessen mit Menschen, die weiter in Kupjansk leben. Welche Hoffnung haben Sie?

--- Haben Sie Feedback oder Fragen an Jan Jessen? Dann schreiben Sie uns an ukraine@funkemedien.de Folgen Sie unserem Podcast kostenlos in ihrer liebsten Podcast-App zum Beispiel auf Spotify und Apple Podcasts, dann verpassen Sie keine neue Folge! „So fühlt sich Krieg an" ist ein Podcast der NRZ im Auftrag der FUNKE Mediengruppe.