+++ Triggerwarnung: Diese Episode enthält Beschreibungen von Tod und Gewalt ++++ Vor fünf Jahren ist Miriam mit ihrem Mann und ihren drei Kindern von den Niederlanden nach Israel ausgewandert. „Der wachsende Antisemitismus in den Niederlanden“ habe sie bewegt zu gehen, um ihren Kindern ein sicheres Lebens zu ermöglichen, wie sie sagt. Sie sind nach Nahal Oz gezogen, ganz in die Nähe des Gazastreifens. Trotz mehrerer Bomben- und Raketenangriffen dachte sie: „Damit können wir umgehen.“ Am 7. Oktober 2023 ist sie Opfer des Hamas-Terrors geworden. Ihre Familie hat im Schutzraum ihres Hauses keinen Schaden genommen. Doch mehrere Menschen aus dem Kibbutz worden getötet, weitere verschleppt. Miriam hat FUNKE-Reporter Jan Jessen von ihren Erlebnissen erzählt. Zurück nach Hause kehren ist für sie keine Option: „Das Trauma ist so groß und die Angst, die man in seinem eigenen Zuhause gespürt hat.“ Doch auch zurück in die Niederlande zu ziehen, schließt sie kategorisch aus.

Vor fünf Jahren ist Miriam mit ihrem Mann und ihren drei Kindern von den Niederlanden nach Israel ausgewandert. „Der wachsende Antisemitismus in den Niederlanden“ habe sie bewegt zu gehen, um ihren Kindern ein sicheres Lebens zu ermöglichen, wie sie sagt. Sie sind nach Nahal Oz gezogen, ganz in die Nähe des Gazastreifens. Trotz mehrerer Bomben- und Raketenangriffen dachte sie: „Damit können wir umgehen.“ Am 7. Oktober 2023 ist sie Opfer des Hamas-Terrors geworden. Ihre Familie hat im Schutzraum ihres Hauses keinen Schaden genommen. Doch mehrere Menschen aus dem Kibbutz worden getötet, weitere verschleppt. Miriam hat FUNKE-Reporter Jan Jessen von ihren Erlebnissen erzählt. Zurück nach Hause kehren ist für sie keine Option: „Das Trauma ist so groß und die Angst, die man in seinem eigenen Zuhause gespürt hat.“ Doch auch zurück in die Niederlande zu ziehen, schließt sie kategorisch aus. --- Haben Sie Feedback oder Fragen an Jan Jessen? Dann schreiben Sie uns an ukraine@funkemedien.de Folgen Sie unserem Podcast kostenlos in ihrer liebsten Podcast-App zum Beispiel auf Spotify und Apple Podcasts, dann verpassen Sie keine neue Folge! „So fühlt sich Krieg an“ ist ein Podcast der NRZ im Auftrag der FUNKE Mediengruppe.