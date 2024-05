Der russische Überfall auf die Ukraine im Februar vergangenen Jahres hat auch das Schulleben in der Ukraine völlig durcheinandergebracht. Hunderttausende Kinder und Jugendliche mussten mit ihren Eltern fliehen. Die Schulen wurden geschlossen, weil die ständigen russischen Bombardements keinen normalen Unterricht zuließen. Wie schon in der Corona-Pandemie konnte der Unterricht vielerorts nur online stattfinden. Nun findet der Unterricht unter der Erde statt. In einer U-Bahnstation werden nun die jüngsten Schülerinnen und Schüler unterrichtet und vom Lehrpersonal begleitet.

