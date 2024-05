Live vom #RC23 Festival in Berlin haben wir uns mit Marcel Rütten zusammengesetzt, der bereits in verschiedenen Rollen Recruiting und Personalmarketing insbesondere bei mittelständischen Unternehmen verantwortet hat. Wir wollten wissen, ob es immer große Budgets braucht, wie er vorgegangen ist, um auch in kleinerem Rahmen datengestütztes Arbeiten aufzubauen und wie er Team und Geschäftsführung überzeugt. » Fact der Folge « ** Umfrage von Wolfgang Brickwedde: “Was macht Recruitern eigentlich Spaß? Was sollte digitalisiert werden?“ (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7058747800510980097/) ** Die Trendence Awards (https://trendenceawards.com/): Platz für innovative Projekte aus Employer Branding, Recruiting und datengetriebenenes Arbeiten - Einreichung noch bis 15.08.2023 ** Schicht im Schacht 2024 - Die Recruiting-Konferenz im Ruhrgebiet kommt nächstes Jahr wieder (https://schichtimschacht.info/) » Marcels Buchempfehlung: « “Recruiting Analytics” (Marcel Rütten / Tim Verhoeven) - Erscheinungsdatum 21. Dezember 2023 (https://www.amazon.de/Recruiting-Analytics-Erfolg-Data-Driven-Intelligence%C2%BF/dp/3791059475/)

