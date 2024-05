Vom Bauwesen ans Präzisionsgewehr: „Alpha“ hat sich zu Beginn des Krieges zum Scharfschützen ausbilden lassen. Im Krieg muss er nun immer wieder auf Menschen schießen. „Es ist nur Arbeit“ , erklärt er Ukraine-Reporter Jan Jessen in der neuen Folge des Podcasts „So fühlt sich Krieg an“. Doch zu arbeiten, heißt Menschen zu töten. Dazu treibt Alpha und seine Kameraden das ständige Risiko um, selbst sterben zu können. Gemeinsam suchen sie Wege, damit umzugehen und sich für den Kampf bereitzumachen. Denn letztlich hätten sie keine Wahl, erklärt der ukrainische Scharfschütze „Alpha“.

Vom Bauwesen ans Präzisionsgewehr: „Alpha“ hat sich zu Beginn des Krieges zum Scharfschützen ausbilden lassen. Im Krieg muss er nun immer wieder auf Menschen schießen. „Es ist nur Arbeit“ , erklärt er Ukraine-Reporter Jan Jessen in der neuen Folge des Podcasts „So fühlt sich Krieg an“. Doch zu arbeiten, heißt Menschen zu töten. Dazu treibt Alpha und seine Kameraden das ständige Risiko um, selbst sterben zu können. Gemeinsam suchen sie Wege, damit umzugehen und sich für den Kampf bereitzumachen. Denn letztlich hätten sie keine Wahl, erklärt der ukrainische Scharfschütze „Alpha“. +++ Artikel zu Jan Jessens Eindrücken aus der überfluteten ukrainischen Stadt Cherson "So fühlt sich Krieg an", Folge 29: Reha für schwer verletzte Soldaten: Wie sie zurück ins Leben finden wollen --- Haben Sie Feedback oder Fragen an Jan Jessen? Dann schreiben Sie uns an ukraine@funkemedien.de Folgen Sie unserem Podcast kostenlos in ihrer liebsten Podcast-App, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. „So fühlt sich Krieg an“ ist ein Podcast der NRZ im Auftrag der FUNKE Mediengruppe.