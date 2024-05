Am 26.04.2024 war ein ganz besonderer Tag für Hostin Kira Marie Cremer: Ihr Buch „Eingetaucht: New Work: Wie werden wir in Zukunft arbeiten?“ wurde endlich überall veröffentlicht. Die Autorin feierte diesen Meilenstein mit einer Buchparty. Diese Feier lässt sie mit euch Revue passieren und verrät, welche Highlights den Abend unvergesslich gemacht haben. Auch Einblicke in ihr neues Buch teilt sie mit euch. Bestellt es jetzt und hinterlasst Kira gerne eine Bewertung. Viel Spaß mit der Folge! DANKE an die Sponsor:innen, die diesen Abend erst möglich gemacht haben!

#92 Lesung und Recap Buchparty

Am 26.04.2024 war ein ganz besonderer Tag für Hostin Kira Marie Cremer: Ihr Buch „Eingetaucht: New Work: Wie werden wir in Zukunft arbeiten?" wurde endlich überall veröffentlicht. Die Autorin feierte diesen Meilenstein mit einer Buchparty. Diese Feier lässt sie mit euch Revue passieren und verrät, welche Highlights den Abend unvergesslich gemacht haben. Auch Einblicke in ihr neues Buch teilt sie mit euch. Bestellt es jetzt und hinterlasst Kira gerne eine Bewertung. Viel Spaß mit der Folge!

DANKE an die Sponsor:innen, die diesen Abend erst möglich gemacht haben!

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245

Hinterlasst jetzt eine Bewertung für Kiras Buch „Eingetaucht: New Work: Wie arbeiten wir in Zukunft?“

Mehr zu Kira:

LinkedIn

Instagram

Mail

Produziert von der FUNKE Mediengruppe.