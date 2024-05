Wenn man so will, sind in unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ heute zwei Frauen zu Gast: Die eine heißt Franziska Jung und ist Polizistin, die andere heißt Gaby Klöckner und ist private Ermittlerin. Es geht um eine der bekanntesten TV-Serien Deutschlands, „Notruf Hafenkante“, um eine der erfolgreichsten Hörspielreihen, TKKG, und um eine Schauspielerin, die dort jeweils eine Hauptrolle spielt. Rhea Harder erzählt von ihrem Leben in zwei Charakteren, von der Hörspiel-Villa am Rothenbaum und wie irgendwie alles miteinander zusammenhängt.