Was hat es mit Glow Coffee auf sich? Was wenn einen beim Sport der Hunger plagt? Dr. Matthias Riedl hat die Antworten.

In dieser Folge nehmen wir uns wieder mal gesammelt Eure unterschiedlichen Fragen vor. Was mache ich, wenn ich ein Sättigungsproblem habe? Was ist dran am Glow Coffee? Hilft das wirklich oder verdient sich an diesem Trend, der in sozialen Medien gehypt wird, nur jemand eine goldene Nase? Was mache ich, wenn ich während des Sports so hungrig werde, dass ich fast nicht weitermachen kann? Was ist von der Chlorella Alge zu halten und wie empfehlenswert sind Erythrit und Xylit als Zuckerersatz? Auf diese und weitere Fragen gibt Ernährungs-Doc Dr. Matthias Riedl Antworten.

Außerdem beantwortet der Ernährungsmediziner wieder eine Frage zu einem Ernährungs-Mythos, nämlich ob Eiweiß vor dem Essen hilft, den Blutzuckerspiegel niedriger zu halten.

Zum Abschluss gibt es ein gesundes Rezept für einen Haferflocken-Smoothie mit Beeren aus dem Hafer-Masterplan von Dr. Matthias Riedl.

