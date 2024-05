Los Angeles. Panos Cosmatos kündigt seinen neuen Film „Flesh of the Gods“ mit prominenter Besetzung an.

Die amerikanische Schauspielerin Kristen Stewart (34, „Spencer“) und ihr Kollege Oscar Isaac (45, „Dune“, „Star Wars“) lassen sich auf einen Horror-Film ein. In dem geplanten Vampir-Thriller „Flesh of the Gods“ sollen sie ein Ehepaar spielen, das sich allabendlich in die 80er-Jahre Nachtclubszene von Los Angeles begibt.

Über eine mysteriöse Bekanntschaft geraten sie in eine Unterwelt von Glamour, Genuss und Gewalt, wie die Produzenten laut der Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ mitteilten. Regie führt der Kanadier Panos Cosmatos, der zuvor Nicolas Cage für den Horror-Film „Mandy“ (2018) vor die Kamera holte.

„Flesh of the Gods“ werde die Zuschauer auf eine Spritztour „in das glitzernde Herz der Hölle“ mitnehmen, sagte Cosmatos in einer Mitteilung. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr anlaufen. Das Skript stammt von Andrew Kevin Walker, der die Drehbücher für brutale Thriller wie „Sieben“ (1995) oder „Der Killer“ (2023) lieferte.

„Twilight“-Star Stewart stellte im Februar auf der Berlinale den Thriller „Love Lies Bleeding“ vor - eine Produktion über zwei Frauen, die sich in einem Fitnessstudio kennenlernen und deren Liebesbeziehung außer Kontrolle gerät. Isaac spielte zuletzt in der Marvel-Serie „Moon Knight“ mit.

