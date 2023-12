Polizei Hamburg Spaziergänger entdeckt Leiche in einem Bach in Rahlstedt

Polizei und Feuerwehr bargen die Leiche aus der Stellau in Hamburg-Rahlstedt.

In der Stellau in Rahlstedt treibt am Sonnabendmittag ein lebloser Körper. Fundstelle weist auf mögliche Todesursache hin.