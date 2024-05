Harburg. Transporter und Pkw gehen in Flammen auf. Wenige Stunden darauf ein zweiter Brand: Erneut sind Transporter und Pkw betroffen.

In der Nacht zum Freitag gegen 1.17 Uhr brannten in der Eddelbüttelstraße zwei Fahrzeuge komplett aus. Zunächst hatte offenbar ein Transporter gebrannt, wenig später loderten die Flammen unter einem Pkw auf. Weil die Flammen wegen auslaufender Betriebsstoffe bei dem Pkw immer wieder aufloderten, musste schließlich Löschschaum eingesetzt werden.

An der Fassdade und an Fenstern entdeckte die Polizei frische Farbspuren. © HA | Lenthe-Medien/Reimer

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr zu retten. An der Hausfassade entdeckten Polizisten wenig später frische Spuren eines Farbbeutels. Die Fensterscheiben waren zum Teil eingeschlagen. Ob es sich um einen gezielten Anschlag handelt, war in der Nacht noch Teil von Ermittlungen.

Rätselhaft: Nur wenige Stunden später gab es in Harburg ein weiteres Feuer, bei dem ein Transporter und ein Pkw in der Straße Am Wall schwer beschädigt wurden. Ob die Brände zusammenhängen ist derzeit noch unklar.