Harburg. Ereignisreicher Tag für die Feuerwehr im Bezirk Harburg. Wo Einsatzkräfte nach dem Feuer in Neuland einen weiteren Brand löschten.

Innerhalb weniger Stunden musste die Feuerwehr am Wochenende zu zwei Einsatzorten im Bezirk Harburg eilen. In beiden Fällen ging es darum, Brände zu löschen. Am Sonnabend gegen 12.30 Uhr wurde die Feuerwehr zunächst zu einem Feuer am Neuländer Weg gerufen. In einer Kleingartenanlage am Fuldastieg brannte ein Schuppen.

Bei dem Feuer in einem Kleingarten in Hamburg-Neuland wurde auch angrenzende Hecken in Mitleidenschaft gezogen. © LENTHE-MEDIEN | LENTHE-MEDIEN

Schon auf der Anfahrt erblickten die Einsatzkräfte eine beachtliche Rauchsäule, die ihnen den Weg wies. Die letzten Meter bis zum Einsatzort gestalteten sich allerdings schwierig. Grund waren die schmalen Gartenwege, die nicht für breite Feuerwehrfahrzeuge geeignet sind. Die Feuerwehrleute versuchten, von verschiedenen Seiten aus an den Brandherd zu gelangen.

Schwierige Anfahrt in Neuland: Löschwasser wird aus Teich entnommen

Das gelang ihnen schließlich etwa 20 Minuten nach Eintreffen der ersten Kräfte. Durch den Aufbau langer Schlauchverbindungen konnte die Brandbekämpfung in der Kleingartenkolonie starten. Das Feuer hatte bereits auf angrenzende Hecken übergegriffen. Mit Löschwasser aus einem nahe gelegenen Teich konnte der Brand schließlich gelöscht werden.

Bremer Straße: Papiermüll brennt in einem Kelleraufgang

Nur wenige Stunden später brannte es gegen 17 Uhr in einem Keller an der Bremer Straße. Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort war in einem Mehrfamilienhaus mit Ladengeschäften Papiermüll im Kelleraufgang in Brand geraten. Wegen der Rauchentwicklung musste das Treppenhaus im Anschluss für längere Zeit entlüftet werden.

In einem Mehrfamilienhaus mit Ladengeschäften an der Bremer Straße brannte Papiermüll in einem Kelleraufgang. © Lenthe-Medien/Reimer | Lenthe-Medien/Reimer

Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, verletzt wurde niemand. Etwa 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Während der Löscharbeiten am frühen Sonnabendabend war die Bremer Straße zeitweise voll gesperrt.

