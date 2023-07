Die Heimfelder Straße wird vom 17. Juli an für vier Tage zur Einbahnstraße, die Umleitung ist bereits ausgeschildert.

Verkehr Harburg Planungs-Chaos um Baustelle am Eißendorfer Pferdeweg

Heimfeld. Autofahrer in Heimfeld müssen sich auf weitere Verkehrsbehinderungen einstellen: Ab Montag, 17. Juli wird die Fahrbahnoberfläche im Eißendorfer Pferdeweg zwischen Stader Straße und Heimfelder Straße saniert. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung und werden voraussichtlich bis zum 4. August dauern.

Während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten wird der Eißendorfer Pferdeweg voll gesperrt – die Anwohner werden nahezu ausgesperrt: „Daher ist die Abfahrt und Zufahrt von und zu den Grundstücken im Eißendorfer Pferdeweg im betroffenen Bereich während der gesamten Bauzeit nicht möglich“, heißt es auf Nachfrage in einer Mitteilung des Bezirksamtes.

Vollsperrung Eißendorfer Pferdeweg: Kurzfristige Ankündigung erzürnt Anwohner

Nach Abendblatt-Informationen hatte es über die kurzfristigen Ankündigungen zahlreiche Beschwerden gegeben. Eine Anwohnerin soll sich unter Tränen bei der Polizei gemeldet haben, weil sie Ende Juli einen Umzug plant, diesen jetzt aber kurzfristig verschieben muss.

Die Heimfelder Straße ist nun doch im Bereich der Kreuzung Eißendorfer Pferdeweg am 18. Juli, 20. Juli, 25. Juli, 27. Juli und 31. Juli täglich von 7 bis 16.30 Uhr halbseitig gesperrt und wird zur Einbahnstraße. Für den motorisierten Verkehr ist an diesen Tagen aus Osten kommend die Zufahrt in der Heimfelder Straße nur bis Kiefernberg möglich. Die Umleitung verläuft über Lohmannsweg, Weusthoffstraße, Denickestraße und Eißendorfer Pferdeweg. Während der übrigen Bauzeit wird der Kraftfahrzeugverkehr über Stader Straße, Milchgrund und Heimfelder Straße umgeleitet.

Baustelle Eißendorfer Pferdeweg: Auch Radfahrer müssen die Umleitung nutzen

Als die Umleitungsschilder am vergangenen Freitag aufgestellt wurden, gab es bei der Polizei noch keine verkehrsrechtliche Anordnung für die Baustelle. Die betroffenen Nachbarn wurden daher von der Baustelle überrascht, was für eine erhebliche Verstimmung und wütende Telefonate sorgte.

Der Fußverkehr wird während der gesamten Baumaßnahme sicher durch das Baufeld geführt. Neu hingegen: Der Radverkehr muss ebenfalls die Umleitung über Stader Straße, Milchgrund und Heimfelder Straße nutzen.

Die Bushaltestellen entfallen, wie angekündigt. Stattdessen werden die Haltestellen Eißendorfer Pferdeweg (Mitte) in der Heimfelder Straße und Eißendorfer Pferdeweg (Nord) in der Stader Straße über die gesamte Bauzeit angefahren. Anlieger der Straßen „Am Waldschlösschen“ können das Baufeld voraussichtlich bis zum 24. Juli 2023 über „Am Fuchsberg“ und ab 25. Juli 2023 über „Haselhain“ queren, wir berichteten.