Hamburg. Am 28. April hatte der Mann noch Verwandte in Schleswig-Holstein besucht. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen.

Seit mehr als 14 Tagen wird der 48-jährige Sebastian Klein aus Hamburg-Hornvermisst. Wie die Polizei mitteilt, ist er seit Ende April nicht mehr an seiner Arbeitsstelle erschienen. Am 28. April hatte er zuletzt Verwandte in Schleswig-Holstein besucht. Seitdem ist der Mann verschwunden.

Polizei Hamburg sucht 48-jährigen Sebastian Klein aus Hamburg-Horn

Da die Suche nach Sebastian Klein bisher erfolglos war, sucht die Polizei jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto nach ihm. Er wird folgendermaßen beschrieben:

circa 180 Zentimeter groß

kräftige Statur

dunkelbraune Haare

Dreitagebart

Brillenträger

Herr Klein könnte mit seinem roten Citroen C1, Kennzeichen IZ-AK 3456, unterwegs sein.

Hinweise bitte an das Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle. Wer Herrn Klein oder den PKW sieht, kann sich auch unter der Notrufnummer 110 melden!

Lesen Sie auch: