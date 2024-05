Hamburg. In der Nacht dringen drei Männer in die Sporteinrichtung ein. Einer von ihnen sitzt nun in Haft, nach den Komplizen fahndet die Polizei.

Ein aufmerksamer Hausmeister hat in der Nacht zum Montag (13. Mai) einen Einbrecher in einer Sporteinrichtung im Wilhelmsburger Inselpark gestellt. Nach Angaben der Polizei Hamburg hatten mutmaßlich drei Männer gegen 3.30 Uhr die Eingangstür aufgehebelt und einen Einbruchsalarm ausgelöst.

Als der Objektbetreuer daraufhin das Gebäude überprüft habe – nach Abendblatt-Informationen handelt es sich um die Kletterhalle Nordwand –, sei das Trio in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Einen der Männer habe der Hausmeister verfolgen und „im Umfeld“ stellen können.

Einbruch in Kletterhalle im Inselpark – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Die Polizei nahm den 35 Jahre alten Tatverdächtigen fest und stellte bei ihm einen dreistelligen Betrag Bargeld sicher. Er war offenbar der Kasse des Bistros entnommen worden.

Der Mann wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Ein Richter sollte noch am Dienstag über einen Haftbefehl entscheiden.

Die Fahndung nach den beiden Komplizen sei erfolglos geblieben. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu der Tat. Sie werden unter Telefon 040 4286-56789 und in allen Dienststellen entgegengenommen.