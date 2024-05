Hamburg. Im Bezirk Eimsbüttel gibt es 300 Paten für Grünflächen. Doch einfach loslegen, ist nicht gestattet. Alle Infos im Überblick.

Für viele Hamburger sind sie ein schöner Hingucker: Wildblumen, die am Straßenrand wachsen und regelmäßig gewässert werden. Sogar Rosenstöcke wachsen im Bezirk Eimsbüttel neben stark befahrenen Straßen wie an der Bogenstraße in Harvestehude.

Das ist kein Zufall. Denn in Hamburg kümmern sich viele Freiwillige um die grünen Straßenränder. Doch wie funktioniert eine Grünpatenschaft? Was ist erlaubt? Und was nicht? Das Abendblatt gibt einen Überblick.

Eimsbüttel: Bezirksamt muss die Grünpatenschaft genehmigen

Im Bezirk Eimsbüttel gibt es derzeit 300 Grünpatenschaften. Diese Paten kümmern sich vornehmlich um das Straßenbegleitgrün – also um Beete am Straßenrand. Außerdem haben 42 Eimsbütteler eine Patenschaft für Flächen in Parkanlagen übernommen.

Lissi Westphal kümmert sich um das Grün an der Bogenstraße zwischen Gustav-Falke-Straße und Kleinem Kielort in Harvestehude. SPD-Politiker Ernst Christian Schütt setzt sich dafür ein, solch ein Engagement finanziell zu unterstützen.

Das Patenschaftsangebot gibt es in Eimsbüttel schon seit 2003. Neben den registrierten Paten legen auch noch Hunderte unbekannte Bürger und Bürgerinnen einfach los und pflanzen ohne behördliche Genehmigung – so ganz in Ordnung ist das nicht. Denn das Bezirksamt muss das offiziell erlauben. Doch die Behörde handelt in diesen Fällen unbürokratisch: „Wir dulden das“, sagt Kay Becker, Sprecher des Bezirksamts Eimsbüttel.

Im Kerngebiet, also in den dichteren, zentrumsnahen Stadtteilen, gibt es mehr Patenschaften als in den äußeren Stadtteilen. Das liegt sicherlich daran, dass dort mehr Menschen einen eigenen Garten haben. „Oder die Menschen in Gebieten mit Ein- oder Zweifamilienhäusern selbstverständlicher die Bereiche vor ihrer Haustür ‚mal eben so‘ mitpflegen, weil sie ein schönes Straßenbild sehen möchten“, vermutet der Bezirksamtssprecher.

Grünpatenschaften im Bezirk Hamburg-Eimsbüttel – alle Infos: