Hamburg. Der Radfahrer musste nach seinem Sturz mitten in der Nacht ins Krankenhaus – er war nicht der einzige Radler, der in die Klinik musste.

Ein 61-Jähriger ist in der Nacht zum Mittwoch mit dem Fahrrad auf dem Katendeich in Nettelnburg unterwegs. Gegen 1.25 Uhr stürzt der Mann laut Polizei ohne Fremdverschulden vom Rad und zieht sich dabei Schürfwunden im Gesicht und eine Handverletzung zu. Der Fahrradfahrer muss ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wird bei einem Test ein Atemalkoholgehalt von 1,7 Promille festgestellt.

Bereits am Dienstag war ein 53-jähriger Fahrradfahrer nach einem Sturz in der Klinik gelandet. Der Mann war gegen 20.15 Uhr auf dem Spadenländer Hauptdeich in Spadenland in einem Pulk mit anderen Radfahrern unterwegs. Der 53-Jährige berührte mit seinem Vorderrad das Hinterrad eines anderen Fahrers und kam daraufhin zu Fall. Er erlitt bei dem Sturz mehrere Rippenbrüche und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sperrte die Straße an der Unfallstelle bis 21 Uhr ab.