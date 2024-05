Hamburg. Der Auflieger parkte am Straßenrand und war mit einem Container beladen. Die Diebe brauchten ordentlich PS, um ihre Beute zu bewegen

Unbekannte Langfinger haben am Wochenende am Billwerder Ring in Allermöhe zugeschlagen. Die Täter entwendeten zwischen Sonnabend, 11. Mai, 4 Uhr, und Sonntag, 12. Mai, 22 Uhr, einen Sattelauflieger, der am Straßenrand geparkt war. Auf dem Auflieger befand sich nach Angaben der Polizei ein versiegelter Container, der mit 130 Kartons voller Gitarren und entsprechendem Zubehör gefüllt war.

Nach Einschätzung der Polizei benötigten die Täter eine entsprechend starke Zugmaschine, um den Sattelauflieger inklusive Container zu bewegen. Der Anhänger war ohne Lkw abgestellt worden. Der Wert der Beute ist zur Zeit noch unbekannt.