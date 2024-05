Hamburg. Verdächtiger soll sein Opfer niedergeschlagen und über den Boden geschleift haben – dann griffen Zeugen ins Geschehen ein.

Ein Streit zwischen zwei Männern am Bergedorfer ZOB hat Sonntagnacht für einen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 23.15 Uhr gerieten die beiden Betrunkenen am Weidenbaumsweg in einen Streit. Die Situation eskalierte und ein 37-Jähriger schlug und trat auf seinen Kontrahenten an, bis dieser stürzte. Laut Polizei Hamburg schleifte der Verdächtige sein 40-jähriges Opfer anschließend einige Meter über den Boden, bis Zeugen die Tat bemerkten.

Als die Unbeteiligten dazwischen gingen, ergriff der 37-Jährige die Flucht. Die herbeigerufene Polizei konnte den Mann aber anhand der Personenbeschreibung in der Nähe festnehmen. Auf der Wache stellten die Beamten bei ihm 1,9 Promille Blutalkohol fest. Sein Widersacher musste mit seinen Verletzungen zunächst ins Krankenhaus gebracht werden, bei ihm wurden 1,1, Promille gemessen. Das LKA hat die weiteren Ermittlungen übernommen.