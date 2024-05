Hamburg. Das Bergedorfer Polizeikommissariat 43 startet eine Präventionswoche. Wann und wo die Bürger all ihre Fragen loswerden können.

Da war doch dieser komische Kerl neulich am Telefon. Er gab sich als Polizist aus, erzählte was von Einbrechern in der Umgebung und dass die eigene Gegend momentan nicht sicher sei. Doch kann man das glauben? Nein, sicher nicht – und die „echten“ Bergedorfer Polizisten können den Bürgern in diesen und vielen anderen Fällen gute Tipps und Ratschläge geben: Am Montag, 13. Mai, starten die Beamten im Bereich des Polizeikommissariates 43 eine Präventionswoche zu vielen verschiedenen Themen.

Ob Trickbetrug, Haus- und Wohnungseinbrüche, Taschendiebstahl oder Schockanrufe: Zu diesen und vielen anderen, weit verbreiteten Maschen informieren die Polizisten fast eine ganze Woche lang an wechselnden Orten im Bezirk. Dabei richten sie sich ganz nach den Fragen der Bürger, haben Infomaterial zu vielen Themen parat.

Bergedorfer Polizei startet Präventionswoche für Bürger

Auftakt ist am Montag, 13. Mai, in Boberg: Von 13 bis 16 Uhr sind die Beamten auf dem Parkplatz beim Nahversorgungszentrum Heidhorst zu finden. Am Dienstag informieren sie dann in der Bergedorfer Innenstadt: Erst vor St. Petri und Pauli am Johann-Adolf-Hasse-Platz (9 bis 12 Uhr), anschließend auf dem Vorplatz vorm CCB (13 bis 16 Uhr). Auf dem Wochenmarkt in Lohbrügge (Lohbrügger Markt) können die Bürger dann am Mittwoch, 15. Mai, von 9 bis 12 Uhr ihre Fragen loswerden. Am selben Tag, 13 bis 16 Uhr, sind die Polizisten zudem auf dem Parkplatz des Nahversorgungszentrums in Kirchwerder am Süderquerweg 101.

Die letzten Stationen am Donnerstag, 16. Mai, sind der Wochenmarkt Bergedorf-West auf dem Werner-Neben-Platz (9 bis 13 Uhr) sowie erneut der Vorplatz von St. Petri und Pauli (13 bis 16 Uhr).