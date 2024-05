Bergedorf. Haus im Park im Villengebiet zeigt Prominenz und Privates des Ex-Kanzlers und seiner Frau Loki. Beeindruckende Bilder aus Bergedorf.

Die Helmut-Schmidt-Ausstellung im Haus im Park geht in die Verlängerung: „Die Resonanz ist beeindruckend. Noch immer kommen Menschen gezielt zu uns an den Gräpelweg im Villengebiet, nur um die Fotos anzusehen. Und weil die Bilder-Schau zudem ausführliche Erklärungen in Textform bietet, einschließlich einer Zeittafel zu Helmut und Loki Schmidt, wird mancher Besuch länger als geplant“, sagt Johann Berz, Geschäftsführer vom Haus im Park.

Zu sehen ist die Ausstellung nun bis zu den Sommerferien Mitte Juli. Sie zeigt Bilder des Fotografen Michael Zapf und ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Farbaufnahmen laden ein zu einem Rundgang durch das Haus der Schmidts in Langenhorn und bieten detailreiche Eindrücke vom Flügel des Ex-Kanzlers als dominierendes Element im Wohnzimmer bis zum Salz- und Pfefferstreuer, die in Schmidt- und Strauß-Optik immer schon im Regal der Gästetoilette gestanden haben.

Kultur Hamburg: Foto-Schau zu Helmut Schmidt geht in die Verlängerung

Der andere Teil der Ausstellung zeigt den Ansturm der Prominenz zu Helmut Schmidts 70. Geburtstag, den er 1988 tatsächlich im Haus im Park gefeiert hat. Mit dabei als junger Fotojournalist im Auftrag der Bergedorfer Zeitung: der heute 58-jährige Michael Zapf. Er fotografierte in jener Nacht vom 22. auf den 23. Dezember Gäste von Schauspieler Peter Ustinov und Kollegin Heidi Kabel sowie Sänger Freddy Quinn über die Journalisten Henri Nannen (Stern) und Rudolf Augstein (Spiegel) bis zu Politikern wie Valéry Giscard d‘Estaing.

„Ein Ereignis, das bis heute die Blicke auf sich zieht. Auch die von jungen Leuten, die damals noch gar nicht geboren waren“, freut sich Johann Berz unter anderem über angehende Hochzeitspaare, die eigentlich ins neu im Obergeschoss untergebrachte Standesamt wollen. „Viele von ihnen drehen vor oder nach ihrem Termin beim Amt noch eine Runde durch unser Foyer.“