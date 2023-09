HAW Hamburg: Das ist der neue Mann für Erneuerbare Energien

Hans Schäfers, ein Diplomingenieur der Umwelttechnik, leitet nun das CC4E der HAW Hamburg Am Schleusengraben in Bergedorf.

Vor seiner Dissertation im Jahr 2014 an der Hamburger HafenCity wurde Hans Schäfers als einer der ersten Gebäudeenergieberater in der Bundesrepublik Deutschland registriert.

Hamburg. Prof. Dr.-Ing. Hans Schäfers ist neuer Leiter des Competence Centers für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (CC4E) der HAW Hamburg und tritt die Nachfolge des im Februar 2023 verstorbenen Prof. Dr. Werner Beba an. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat das CC4E am Schleusengraben zahlreiche Forschungsvorhaben zum Thema Energiewende durchgeführt und innovative Technologien weiterentwickelt. Daran will das Team nahtlos anknüpfen und die erfolgreiche Arbeit fortführen.

Nachdem Schäfers das CC4E seit 2016 als Vize leitete, übernahm er nun zunächst die kommissarische Leitung, gemeinsam mit Peter Dalhoff, Professor für Windtechnik. Ebenfalls als Vize-Leiter kommt jetzt Torsten Birth-Reichert hinzu, der sich insbesondere mit industriellen Wasserstoffanwendungen auskennt. Der promovierte Ingenieur der Verfahrenstechnik lehrt als Professor auf dem Gebiet des Anlagenbaus und der Prozesssimulation in der Energietechnik. Das Leitungsteam komplettieren die CC4E-Geschäftsführerin Jenny Capel sowie der wissenschaftliche Teamleiter Mike Blicker.

Hans Schäfers ist der neue Leiter des CC4E der HAW Hamburg

Professor Schäfers ist seit 2017 als Professor für „Intelligente Energiesysteme und Energieeffizienz” an der HAW Hamburg tätig. Er leitete bereits zahlreiche Forschungsvorhaben zum Einsatz erneuerbarer Energien, unter anderem die Forschungsinitiative X-Energy und das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Verbundprojekt NEW 4.0 - Norddeutsche Energie-Wende.

Seit Juni 2023 ist er Mitglied in der Projektsteuerungsgruppe des Norddeutschen Reallabors (NRL), einem Verbundprojekt mit 50 Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Unter seiner Leitung werden auch Forschungsprojekte am Bergedorfer Standort der HAW Hamburg, am Technologiezentrum Energie-Campus (TEC) in Hamburg-Bergedorf realisiert. Die 2015 eröffnete Infrastruktur dient der Nachwuchsausbildung sowie der bürgernahen Aufklärung zu Innovationen der Energiewende. Darüber hinaus ist der Umwelttechniker Schäfers Mitglied im Zusammenschluss Scientists for Future sowie im Klimabeirat der Stadt Hamburg.

„15 Jahre Forschung für eine sichere und nachhaltige Zukunft konnten bereits Weichen zum wissenschaftlichen Fortschritt bei der Energiewende stellen“, sagt Hans Schäfers, der seinem Vorgänger Beba dankt und nun nach vorne schaut: „In Zeiten des immer schneller voranschreitenden Klimawandels, einer zusätzlich durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelösten Energiekrise und gesellschaftlicher Diskussionen um Wärmepumpen, Klimaaktivismus oder das aktuelle Gebäudeenergiegesetz zeigt sich: Wir sind auf wissenschaftlich fundierte Forschung, die Weiterentwicklung benötigter Technologien und ebenso auf die Akzeptanz und den stetigen Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern angewiesen.“

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.