Kiel (dpa/lno). Es geht hoch her bei einer Schlägerei im Kieler Kleingartenverein. Die Polizei schickt ein größeres Aufgebot, es gibt Verletzte und auch eine vorläufige Festnahme.

In einem Kleingarten in Kiel hat es am Sonntagnachmittag eine Schlägerei mit zahlreichen Beteiligten und mehreren Verletzten gegeben. Die Polizei schickte nach eigenen Angaben vom Montag mehrere Streifenwagen zu der Anlage. Die Beamten trafen etwa 15 Personen an - alarmiert worden waren sie wegen etwa 50 Beteiligten. Es sei schnell gelungen, die Lage zu beruhigen. Vier Verletzte kamen in Krankenhäuser. Einen 19 Jahre alten Hauptverdächtigen nahmen die Polizisten vorläufig fest. Er kam später wieder auf freien Fuß. Gegen ihn und weitere Beteiligte wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Der 19-Jährige soll vor dem Eintreffen der Polizei mehrere Personen mit einer vermutlich brennbaren Flüssigkeit übergossen haben. Nach Zeugenangaben habe er jedoch weder versucht noch die Gelegenheit gehabt, die Flüssigkeit in Brand zu setzen. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung lagen zunächst keine Informationen vor.

