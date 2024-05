Flensburg (dpa/lno). Eine Herzmuskelentzündung hatte Kay Smits mehrere Monate lang ausgebremst. Jetzt kann der 27-jährige Niederländer wieder am Training der Flensburger Bundesliga-Handballer teilnehmen.

Handball-Profi Kay Smits ist in das Mannschaftstraining des Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt zurückgekehrt. Das teilte der Club am Samstag vor dem Auswärtsspiel beim ThSV Eisenach mit. Der 27-jährige Nationalspieler der Niederlande hatte wegen einer Herzmuskelentzündung 163 Tage lang pausieren müssen und so unter anderem die Europameisterschaft im Januar in Deutschland verpasst.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf meiner Reha. Ich fühle mich sehr gut und bin gerade einfach nur froh, wieder bei der Mannschaft zu sein und trainieren zu können. Ich habe sehr lange darauf gewartet“, wurde Smits in einer Club-Mitteilung zitiert. SG-Trainer Nicolej Krickau ergänzte: „Wir sind sehr froh darüber, Kay wieder beim Team zu haben. Mit seiner Motivation, seinem Willen zur Verbesserung und seiner Qualität wird seine Rückkehr sich sofort positiv auf unseren Trainingsalltag auswirken.“

