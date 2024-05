Hamburg (dpa/lno). Ein Transporter brennt vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses in Hamburg. Die Feuerwehr geht auf Nummer sicher und bringt alle Bewohner ins Freie.

Der Brand eines Transporters in Hamburg vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses hat in der Nacht zu Samstag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Einsatzkräfte brachten die Bewohner des Gebäudes im Harburger Phönix-Viertel ins Freie. Verletzt wurde niemand, wie eine Polizeisprecherin sagte. Mehrere Medien berichteten. Die Flammen hatten beim Eintreffen der Feuerwehr bereits weitere Autos beschädigt. Alle Bewohner konnten nach dem Ende der Löscharbeiten in das Haus zurückkehren. Zur Brandursache laufen Ermittlungen der Polizei.

