Lübeck (dpa/lno). Nach nur einem Jahr steigt der VfB Lübeck wieder in die Regionalliga ab. Am Ende der Drittliga-Saison bietet der Cub seinen Fans aber noch einmal einiges.

Der VfB Lübeck hat sich mit einem spektakulären Heimspiel aus der 3. Fußball-Liga verabschiedet. Zwei Wochen nach dem 5:3-Sieg gegen den MSV Duisburg gab es am letzten Spieltag ein 3:3 (2:2) gegen Rot-Weiss Essen. Marius Hauptmann (6.), Emanuel Adou (22.) und Janek Sternberg (48.) brachten die Lübecker am Samstag dreimal in Führung. Drei Tore von Leonardo Vonic (8./43./74.) sorgten jeweils für den Essener Ausgleich. In der kommenden Saison wird Guerino Capretti den VfB in der Regionalliga Nord trainieren.

