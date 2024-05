Fehmarn (dpa/lno). Beim Wingfoilen geht es um waghalsige Sprünge und spektakuläre Drehungen. Auf Fehmarn treffen sich am Pfingstwochenende die Stars dieser Szene.

Auf der Ostseeinsel Fehmarn finden am Pfingstwochenende die Deutschen Meisterschaften der Wingfoil-Surfer in der Disziplin Freestyle statt. Noch bis zum Montag (22. Mai) wollen die Teilnehmer ihre besten Surfer ermitteln. Der Wettbewerb ist nach Angaben der Veranstalter von der Deutschen Wing Foil Vereinigung eine Disziplin im Rahmen der Offenen Deutschen Meisterschaften.

Dabei treten immer zwei Sportler parallel zueinander an, derjenige mit der höheren Wertung kommt in die nächste Runde, wie es auf der Internetseite der Vereinigung, des Dachverbandes der Sportler, heißt. Je höher und schwieriger der Sprung sei, desto besser sei die Wertung.

Unter den Teilnehmern, die auf Fehmarn an den Start gehen, sind nach Angaben der Veranstalter unter anderem der dreimalige Weltmeister Titouan Galea und weitere Stars der Szene. Außer den sportlichen Wettkämpfen gibt es auch Anfängerkurse und Workshops im Downwind Sup Foil, einer besonderen Form des Foilen. Parallel zu den Wettbewerben findet am Südstrand eine Verkaufsmesse statt, auf der rund 40 Hersteller ihre Neuentwicklungen vorstellen und zum kostenlosen Testen anbieten.

Weitere Termine im Wingfoil-Zirkus sind nach Angaben der Deutschen Wingfoil Vereinigung die Open Championships in der Disziplin Wave auf Sylt (24. bis 26. Mai) und die Slalom-Meisterschaften vom 28. bis zum 30. Juni in Kellenhusen an der Ostsee.

