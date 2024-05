Scharbeutz (dpa/lno). Zweigeteiltes Wetter in Deutschland: Während im Saarland die Flüsse über die Ufer treten, genießen die Menschen im Norden ein sonniges Pfingsten. Allerdings trauen sich nur wenige ins Wasser.

Volle Parkplätze, volle Promenaden und Trubel an den Stränden. Im Gegensatz zu den Menschen im Saarland oder in Rheinland-Pfalz konnten Urlauber und Tagesgäste an der Lübecker Bucht ein sonniges Pfingsten genießen. Zwar wehte ein kräftiger Wind und die Ostsee hatte nur 13 Grad, doch hielt das kaum jemanden davon ab, in Scharbeutz oder Timmendorfer Strand am Wasser zu spazieren oder sich in einen Strandkorb zu setzen. Einige Mutige wagten sich auch ins Wasser und trotzten den Wellen.

© dpa-infocom, dpa:240518-99-81374/2 (dpa)