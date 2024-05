Hamburg/Kiel/Schwerin. Sonnenschein und milde Temperaturen locken zu Beginn des Pfingstwochenendes ins Freie. Wer mit dem Auto reist, kann Pech haben und im Stau landen.

Das Pfingstwochenende hat im Norden mit gutem Wetter und einigen Staus auf den Autobahnen begonnen. Auf der A7 zwischen dem Dreieck Hamburg-Südwest und der Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen gab es nach Angaben des ADAC am Samstagmittag zwölf Kilometer Stau mit mindestens 45 Minuten Zeitverlust.

In Schleswig-Holstein mussten sich Autofahrer auf der A1 in Richtung Ostsee gedulden. Zwischen der Anschlussstelle Ahrensburg und dem Kreuz Bargteheide ging es auf sieben Kilometern Länge nur langsam voran. Zwischen Bad Schwartau und der Anschlussstelle Ratekau gab es weitere vier Kilometer Stau.

In Richtung Dänemark auf der A7 staute es sich zwischen den Anschlussstellen Bordesholm und Rendsburg/Büdelsdorf auf elf Kilometern mit mindestens 40 Minuten Zeitverlust. Weitere sieben Kilometer stockender Verkehr waren es nach ADAC-Angaben zwischen Owschlag und Tarp.

Wenig Probleme gab es in Mecklenburg-Vorpommern. Der ADAC meldete auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Sanitz und Tessin zwei Kilometer Stau mit mindestens 14 Minuten Zeitverlust.

Das heitere und mit Temperaturen zumeist über 20 Grad warme Wetter könnte nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes am Samstagabend durch Gewitter und Regen im Süden Schleswig-Holsteins, Mecklenburg-Vorpommerns und in Hamburg gestört werden. Für Sonntag erwarten die Meteorologen einen freundlichen Tagesbeginn und später wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern vor allem im Süden und Osten. Örtlich könne es Starkregen geben. An der See soll es 18 Grad warm werden, im Binnenland bis 22 Grad.

© dpa-infocom, dpa:240518-99-79865/2 (dpa)