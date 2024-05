Hamburg (dpa/lno). Magnus Carlsen spielt für den FC St. Pauli Schach. Eingefädelt hat das der Unternehmer Jan Henric Buettner. Viel Überzeugungsarbeit musste er nicht leisten. Denn Carlsen kennt den Verein bereits gut.

Nach der Verpflichtung von Magnus Carlsen als Spieler für die Schachmannschaft des FC St. Pauli freut sich der Unternehmer und Turnierveranstalter Jan Henric Büttner sehr über diesen Coup. „Der coole Typ Magnus mit dem coolen Verein St. Pauli – besser geht es gar nicht“, sagte Buettner der Deutschen Presse-Agentur. Carlsen war von 2013 bis 2023 durchgängig Schach-Weltmeister und habe „keine große Überzeugungsarbeit“ gebraucht. „Er war sofort begeistert. Er meinte direkt: „Ich liebe St. Pauli! Das ist ein super cooler Club!““, so Buettner.

Der 59-Jährige hatte Carlsen bereits Ende Februar als Gesicht für seine erstmals ausgerichtete Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge in Schleswig-Holstein gewinnen können. Nun lotste er den 33 Jahre alten Norweger zum FC St. Pauli.

Ermöglicht wird die Verpflichtung von Carlsen durch eine Kooperation zwischen dem FC St. Pauli und Buettners Schach-Akademie. Nach dem Bundesliga-Aufstieg des Schachteams der Hamburger hatte der Unternehmer der dieser Abteilung zunächst finanzielle Unterstützung zugesagt und danach den Verein und den Norweger zusammengebracht.

In Mats Möller Daehli spielte ein guter Freund Carlsens drei Jahre lang für den FC St. Pauli Fußball. „Er kennt den Verein sehr gut“, sagte Buettner, der selbst Fan des Kiezclubs ist. „Er wusste, dass sie aufgestiegen sind und war Feuer und Flamme, künftig mit dem Verein in Verbindung gebracht zu werden.“

Für die Hamburger wird der Schach-Superstar jedoch nicht regelmäßig am Brett sitzen. „Das ist natürlich in der Praxis aufgrund seines vollen Terminkalenders ein bisschen schwierig“, sagte Buettner. „Im Endeffekt wird es sich auf ein, zwei Wochenenden belaufen, an denen Magnus wirklich am Brett sitzen und spielen wird. Er steht auf der Liste, will auch spielen - aber es wird nicht sein Leben bestimmen.“ Vereinbart ist, dass Carlsen auf jeden Fall am 22. und 23. März 2025 für St. Pauli spielen wird.

© dpa-infocom, dpa:240517-99-72657/2 (dpa)