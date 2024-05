Hamburg (dpa/lno). Ein skeptischer Postbote alarmiert die Polizei. In einem Wohnhaus in seinem Gebiet lag wohl schon länger ein toter Mensch.

Nach dem Hinweis eines Postboten ist in einem Wohnhaus in Hamburg eine Leiche gefunden worden. Der oder die Tote habe wohl schon einige Monate lang dort gelegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Indiz dafür sei der Zustand des Körpers. Bislang konnte die Leiche noch nicht identifiziert werden. Es ist eine Obduktion an einem Institut für Rechtsmedizin geplant.

Die Hintergründe des Falls waren zunächst unklar. Hinweise auf Fremdverschulden gab es bislang nicht, wie es hieß. Der Postbote hatte die Polizei am Freitag während seiner Schicht informiert. Warum er Verdacht schöpfte und wer in dem Haus gemeldet ist, konnten die Beamten zunächst nicht sagen.

