Kiel (dpa/lno). Der Aufstieg ist bereits sicher. Am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison hat Holstein Kiel jetzt noch ein großes Ziel.

Nach dem feststehenden Aufstieg in die Fußball-Bundesliga will das Überraschungsteam Holstein Kiel die Zweitliga-Saison auch als Tabellenerster beenden. „Wir fahren mit dem Gefühl dahin, dass wir schon etwas Großes geleistet haben. Aber auch mit dem Gefühl, dass wir Meister werden wollen“, sagte Trainer Marcel Rapp am Freitag vor dem letzten Saisonspiel bei Hannover 96 (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky). „Wenn man Sportler ist, dann will man das Größtmögliche erreichen. Der Extra-Kick ist, Meister zu werden. Und so wie ich die Jungs kenne, so wie sie jeden Tag trainieren, hauen die nochmal alles raus.“

Die Kieler haben vor dem letzten Spieltag einen Punkt Rückstand auf den FC St. Pauli. Der Tabellenführer spielt am Sonntag zeitgleich beim Abstiegskandidaten SV Wehen Wiesbaden. Am Pfingstmontag finden dann in Kiel und in Hamburg jeweils die großen Aufstiegsfeiern beider Vereine statt.

