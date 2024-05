Hamburg (dpa/lno). Der Chef des Industrieverbands Hamburg, Boxberger, geht in seine dritte Amtszeit. Eine Mitgliederversammlung bestätigte den Vorstandsvorsitzenden des Energiedienstleisters Hansewerk im Amt.

Der Vorstandsvorsitzende des Energiedienstleisters Hansewerk, Matthias Boxberger, bleibt Chef des Industrieverbands Hamburg (IVH). Er sei am Donnerstag von der Mitgliederversammlung für weitere drei Jahre gewählt worden, teilte der Verband am Freitag mit. Boxberger leitet den Verband seit 2018. Ebenfalls in ihren Ämtern als Stellvertreter bestätigt wurden den Angaben zufolge die Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Angela Titzrath, sowie der Inhaber der Pfannenberg GmbH, Andreas Pfannenberg.

Nach seiner Wahl ermahnte Boxberger die Ampel-Koalition in Berlin, einer industrie- und wirtschaftsförderlichen Politik Vorfahrt zu geben, statt sich in Koalitionsstreitigkeiten und Nebenthemen zu erschöpfen. Damit der Wohlstand erhalten bleibe, „braucht Deutschland eine Zeitenwende – und zwar nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftspolitisch. Eine Agenda gegen den Abstieg“.

Der Industrieverband vertritt nach eigenen Angaben 277 Unternehmen und Verbände. Im produzierenden Gewerbe und bei industrienahen Dienstleistern in Hamburg sind rund 120.000 Menschen beschäftigt, die laut Verband zusammen einen Jahresumsatz von rund 90 Milliarden Euro erwirtschaften.

