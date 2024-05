Braunschweig. Braunschweigs Bicakcic hat in dieser Woche doppelten Grund zur Freude: Auf den Klassenerhalt in der zweiten Liga folgt jetzt auch das Comeback in der Nationalmannschaft.

Der neue Nationaltrainer Sergej Barbarez hat den Braunschweiger Abwehrspieler Ermin Bicakcic nach vier Jahren in die Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina zurückgeholt. Der 34 Jahre alte Verteidiger steht im Aufgebot für die beiden Länderspiele gegen England und Italien Anfang Juni.

Bicakcic war nach viermonatiger Vereinslosigkeit im vergangenen Oktober zu Eintracht Braunschweig zurückgekehrt und schaffte mit dem Club nach einer unerwarteten Aufholjagd den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga. Für die Bosnier kam der WM-Teilnehmer von 2014 zuletzt 2020 in der Nations League gegen Polen zum Einsatz.

Der 52 Jahre alte Barbarez übernahm die Nationalmannschaft im vergangenen Monat nach dem Scheitern in der EM-Qualifikation. Vor seinem ersten Länderspiel als Trainer berief der frühere Bundesliga-Profi von Hansa Rostock, dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen unter anderem HSV-Verteidiger Dennis Hadzikadunic sowie St.-Pauli-Torwart Nikola Vasilj in sein Aufgebot.

© dpa-infocom, dpa:240517-99-67207/2 (dpa)