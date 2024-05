Kiel (dpa/lno). Es sieht zunächst nach einem Verkehrsunfall aus: Doch hinter dem Tod einer jungen Frau in Kiel steckt mehr. Jetzt steht der 20-jährige Ex-Freund wegen Totschlags vor Gericht.

Vor dem Kieler Landgericht beginnt am Freitag (9.00 Uhr) ein Prozess wegen Totschlags gegen einen 20 Jahre alten Mann, der seine Freundin erstochen haben soll. Rettungskräfte waren am 18. Oktober 2023 zu einem Autounfall in der Kieler Innenstadt geeilt und hatten eine schwer verletzte 17-Jährige mit einer Stichverletzung im Oberkörper gefunden. Die junge Frau musste an der Unfallstelle reanimiert werden, sie starb aber wenig später im Krankenhaus.

Der angeklagte Mann soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft nach einem Streit während einer Autofahrt mit einem Messer einmal auf die 17-Jährige eingestochen haben. Anschließend habe der junge Mann beschlossen, das verletzte Mädchen ins Krankenhaus zu fahren. Auf dem Weg dorthin verursachte er aber einen Unfall. Dabei wurden zwei weitere Menschen leicht verletzt. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft, bis zum 12. Juli sind zehn weitere Verhandlungstermine angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:240516-99-59328/2 (dpa)