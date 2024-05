Barmstedt (dpa/lno). In Barmstedt wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie soll am Freitag entschärft werden.

Der Kampfmittelräumdienst will am Freitagvormittag in Barmstedt (Kreis Pinneberg) eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Der rund fünf Zentner schwere Blindgänger war am Montag bei Bauarbeiten in einem Neubaugebiet im Norden der Stadt gefunden worden. Es ist eine Evakuierungszone von 500 Metern um den Fundort des Sprengkörpers eingerichtet worden. Von der Evakuierung betroffen sind nach Polizeiangaben insgesamt 2115 Bewohnerinnen und Bewohner von rund 950 Haushalten. Sie müssen den Angaben zufolge am Freitag bis 8.00 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben.

