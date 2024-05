Hamburg. Im Auftrag der syrischen Regierung soll eine Miliz in Damaskus Zivilisten misshandelt und versklavt haben. Ein mutmaßlicher Anführer der Miliz muss sich jetzt in Hamburg vor Gericht verantworten.

In einem Prozess vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg geht es von Freitag (9.00 Uhr) an um Kriegsverbrechen einer syrischen Regierungsmiliz in den Jahren 2012 bis 2015. Angeklagt ist ein 47 Jahre alter Syrer, der im Februar 2016 nach Deutschland eingereist war und am 2. August vergangenen Jahres in Bremen festgenommen wurde, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Als einer der Anführer der Shabiha-Miliz soll der Angeklagte sich an der Misshandlung und Versklavung von Zivilisten sowie an Plünderungen beteiligt haben. Die Miliz habe an Checkpoints in Damaskus willkürlich Menschen festgenommen, um Lösegelder zu erpressen, sie zur Zwangsarbeit zu verpflichten oder zu foltern. Die Miliz sollte in Zusammenarbeit mit einer Abteilung des militärischen Geheimdienstes oppositionelle Bestrebungen mit Gewalt unterdrücken.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten in 21 Fällen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vor. Das Gericht hat 20 Verhandlungstermine bis zum 11. September angesetzt.

