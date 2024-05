Kiel. Die Energieminister der Länder haben mit dem Bund über Lösungen für die Energiewende beraten. Mit einer Pressekonferenz am Freitag (14.30) geht die dreitägige Tagung zu Ende. Zentrale Themen waren dabei unter anderem die Zukunft der Wärmeversorgung, die Finanzierung der Energiewende und die Strompreise, wie das Schleswig-Holsteinische Energiewendeministerium mitteilte.

Zunächst hatten sich am Mittwoch die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre der Ministerien getroffen. Erst am Donnerstag begann das eigentlich Treffen der Energieminister von Bund und Ländern. Das Ziel der Tagung sei es, die Energiepolitik aller Bundesländer untereinander als auch mit dem Bund zu koordinieren, hieß es. Ein zweites Treffen ist für November in Brunsbüttel geplant.

