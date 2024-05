Hamburg (dpa/lno). An Pfingsten kann auf dem Friedhof Ohlsdorf ein Blütenmeer in Pink, Lila, Rot und Weiß bewundert werden: Dann blühen überall die Rhododendren.

Auf dem Ohlsdorfer Friedhof können Besucher in diesen Tagen den Höhepunkt der Rhododendronblüte erleben. In diesem Jahr sind die 36.000 Rhododendren der Sorte „Catawbiense Grandiflorum“ auf dem größten Parkfriedhof der Welt voller Knospen und die Blüte falle entsprechend üppig aus, teilte der Friedhof mit. An sonnigen Standorten sind die Blüten bereits geöffnet. Da die Temperaturen in den nächsten Tagen stabil bleiben, ist am kommenden Pfingstwochenende überall auf dem Parkfriedhof ein Blütenmeer in Pink, Lila, Rot und Weiß zu bewundern. Die Dauer der Rhododendronblüte hängt von der Witterung ab und kann einige Tage bis zu zwei Wochen dauern.

