Hamburg (dpa/lno). Für Lukas Pfretzschner und Sven Winter geht es auf dem Heiligengeistfeld um Olympia. Das Beach-Volleyball-Duo rechnet sich Chancen aus - dank der Unterstützung von Clemens Wickler und Nils Ehlers.

Die Beach-Volleyballer Lukas Pfretzschner und Sven Winter wollen beim CEV Nations Cup am Pfingstwochenende mit Unterstützung von Clemens Wickler und Nils Ehlers ihre Chance auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris wahren. Bei der Veranstaltung in der Active City Arena auf dem Hamburger Heiligengeistfeld wird ein Startplatz für das abschließende olympische Qualifikations-Turnier vom 13. bis 16. Juni in Jurmala in Lettland ausgespielt. In Jurmala geht es dann um den letzten Startplatz für Olympia in Paris.

Bei dem Turnier in Hamburg tritt jede Nation mit jeweils zwei Paaren an. Gespielt in einer Best-of-Three-Serie. Sollte ein Entscheidungsspiel notwendig sein, wird dies als Golden Set ausgetragen. Die Delegationsleitung entscheidet, welche Spieler das dritte Spiel bestreitet.

„Ich denke, wir gehen als Favoriten in dieses Turnier mit der Unterstützung von Clemens und Nils“, sagte Sven Winter am Donnerstag. Wickler und Ehlers stehen über die Weltrangliste bereits für Olympia fest. Insgesamt sind Teams aus sieben Nationen in der Hansestadt am Start.

Auf der temporären Anlage in Nachbarschaft zum Stadion des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli findet vom 30. Mai bis 2. Juni zudem ein Beachvolleyball-Turnier der internationalen Serie „Queen and King of the Court“ statt. Für dieses Event sind Ehlers/Wickler sowie Kira Walkenhorst/Isabel Schneider gemeldet.

Weitere Veranstaltungen in der Arena sind die deutschen Meisterschaften in der neuen olympischen Hip-Hop-Disziplin Breaking (25./26. Mai) und ein Padel-Turnier (30. Mai bis 2. Juni).

