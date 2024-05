Brunsbüttel (dpa/lno). Zeugen wollen die Entführung eines Mannes beobachtet haben und alarmierten die Polizei. Daraufhin wurden vier Menschen festgenommen. Nun wurde auch das mutmaßliche Opfer verletzt aufgespürt.

Nach einer möglichen Freiheitsberaubung in Brunsbüttel ist der Aufenthaltsort des Betroffenen ermittelt worden. Als der Mann angetroffen wurde, wies er schwere Verletzungen auf, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zudem durchsuchte die Polizei ein Wohngebäude und stellte Beweismittel sicher.

Bereits am Dienstagabend waren im Kreis Dithmarschen vier Menschen wegen der möglichen Freiheitsberaubung festgenommen worden. Ein Zeuge hatte nach Angaben der Polizei gemeldet, dass eine Personengruppe auf einen Mann einwirkte, diesen in ein Auto brachte und wegfuhr. Bei der Fahndung konnte das Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Itzehoe Mitte an der A23 angehalten und die vier Autoinsassen festgenommen werden.

Wegen mangelnden Haftgründen entließ die Staatsanwaltschaft die vier Menschen bereits am Mittwoch wieder aus dem Gewahrsam. Die vier Beschuldigten erwarte nun ein Verfahren wegen Freiheitsberaubung, hieß es vonseiten der Polizei.

