Kiel (dpa/lno). Ole Werner und Markus Anfang trainierten Holstein Kiel seit dem Zweitliga-Aufstieg 2017. Sie sind begeistert über den Sprung ihres Ex-Clubs in die 1. Liga. Ein dritter Ex-Trainer reagiert nüchterner.

Drei ehemalige Trainer haben Holstein Kiel zum Bundesliga-Aufstieg gratuliert. „Wahnsinn! Ich gönne es allen im Verein von Herzen und freue mich mit ihnen“, zitierten die „Kieler Nachrichten“ Ole Werner. „Natürlich kommen einem diejenigen in den Sinn, die die ganze Reise von der vierten Liga bis in die erste Liga mitgemacht haben“, sagte der heutige Trainer von Kiels künftigen Liga-Konkurrenten Werder Bremen und nannte ausdrücklich die Geldgeber und Aufsichtsrats-Mitglieder Gerd Lütje und Hermann Langness. Ohne sie sei der Weg nicht möglich gewesen.

„Wenn man einen solchen Umbruch wie Holstein vor Beginn dieser Serie bewerkstelligt und am Ende vorzeitig aufsteigt, dann ist das einfach eine gigantische Leistung aller Beteiligten“, meinte Werner weiter. „Sie haben das wahr werden lassen, wovon man vor Jahren an der Förde nicht einmal zu träumen gewagt hat.“ Der 36-Jährige war für Holstein von Oktober 2019 bis September 2021 verantwortlich und war 2021 erst in der Relegation auf dem Weg in die Bundesliga gescheitert.

Markus Anfang führte Holstein Kiel 2017 nach 36 Jahren wieder in die zweite Liga. Ein Jahr später verhinderte der VfL Wolfsburg in der Relegation den Durchmarsch des Nordclubs in die Bundesliga. „Fantastisch! Ein Hauptgrund des Erfolges ist: Der Verein ist immer ruhig geblieben. Konstanz in der Führungsriege ist von elementarer Bedeutung“, meinte Anfang, der zuletzt vom Drittligisten Dynamo Dresden freigestellt worden war. „Ich gönne diesen Aufstieg allen Störchen von Herzen. Genießt das, wie auch immer das Jahr in der Bundesliga verlaufen wird. Bleibt der Linie treu. Das ist Kiel, das sind die Störche. Einfach nur toll.“ Er sei ein Teil der Geschichte - „und ich bin sehr stolz darauf“.

Etwas zurückhaltender fiel die Reaktion von Tim Walter aus. „Herzlichen Glückwunsch dem Verein und der Stadt. Und alles Gute für die kommende Saison“, sagte er laut „Kieler Nachrichten“. Walter war in der Saison 2018/19 an der Förde. In den vergangenen drei Spielzeiten war er als Trainer des Hamburger SV ein Rivale der Kieler. Im vergangenen Februar trennte sich der HSV von dem 48-Jährigen. Die Hamburger verpassten zum sechsten Mal den angestrebten Aufstieg.

