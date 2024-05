Hamburg (dpa/lno). Einblutungen am Schädel, zwei kaputte Rippen, ein Dünndarmriss – in einer Flüchtlingsunterkunft stirbt eine Frau laut Anklage nach Misshandlungen. Nun geht der Prozess gegen ihren Ehemann zu Ende.

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in einer Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Stadtteil Barmbek werden im Prozess gegen ihren Ehemann am Donnerstag (9.15 Uhr) die Plädoyers erwartet. Der 38-Jährige muss sich seit dem 7. Mai vor dem Landgericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge verantworten.

Der Angeklagte soll der Frau bereits am 15. April 2023 oder einige Tage zuvor in der Unterkunft Hämatome am Bauch und eine Rippenfraktur zugefügt haben. Am 12. oder 13. November misshandelte der Ukrainer seine Ehefrau nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft erneut – so schwer, dass sie in den frühen Morgenstunden des 14. November starb. Die Frau erlitt unter anderem großflächige Einblutungen am Schädel, zwei Rippenfrakturen und einen Dünndarmriss, der letztlich zu ihrem Tod führte.

© dpa-infocom, dpa:240515-99-45419/3 (dpa)