Hamburg (dpa/lno). Zwei Männer schlafen in ihren Betten in einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft, da erstickt ihr Mitbewohner sie - davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Nun beginnt der Prozess gegen den Mann.

Ein 29-Jähriger muss sich von Donnerstag (8.45 Uhr) an vor dem Hamburger Landgericht wegen heimtückischen Mordes an zwei Mitbewohnern in einer Flüchtlingsunterkunft verantworten. Der Ukrainer soll die beiden in ihren Betten schlafenden Männer im Zustand der Schuldunfähigkeit in einer Unterkunft am Überseering in der Nacht zum 24. November 2023 mit einem Kissen erstickt haben.

Laut Staatsanwaltschaft hatte der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung Wahnvorstellungen. Nach Angaben des Gerichts könnte in dem Sicherungsverfahren, in dem es um die Frage der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus geht, die Öffentlichkeit zumindest teilweise ausgeschlossen werden. Das Gericht hat insgesamt sieben Termine bis zum 18. Juni angesetzt.

