Hamburg (dpa/lno). Die Berlinertordammbrücke an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Hamburg muss neu gebaut werden. Deshalb gibt es über Pfingsten eine Vollsperrung.

Der Neubau der sanierungsbedürftigen Berlinertordammbrücke an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Hamburg kommt voran. Die Bürgerweide muss deshalb vom Donnerstag, 16. Mai (22.00 Uhr) bis Dienstag, 21. Mai (5.00 Uhr) voll gesperrt werden, wie die Verkehrsbehörde am Mittwoch mitteilte. „Eine Umfahrung ist über B4, A1, A7, Grevenweg/Heidenkampsweg und innerstädtisch über den Ring 1 in Richtung Wallringtunnel und entlang der Amsinckstraße in Richtung Süden möglich“, hieß es.

Die Berlinertordammbrücke verbindet die Innenstadt mit Hamburgs Osten. Sie ist in Teilen rund 100 Jahre alt und muss laut Behörde abschnittsweise abgebrochen sowie erneuert werden. Da die Brücke 46 Meter lang ist und über Straßen sowie Schienen verläuft, wurden erste Teile bereits im März und April abgebrochen. Nun sollen über Pfingsten weitere Abbrucharbeiten mit schwerem Gerät folgen.

